أشرف عبدالباقي يهنئ أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024: "رفعتوا راسنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان أشرف عبدالباقي على تهنئة عدد من لاعبي مصر المشاركين في الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزهم بأكثر من ميدالية.

ونشر أشرف عبد الباقي صورة مجمعة لـ سارة سمير، ومحمد السيد وأحمد الجندي، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "أيوة بقى، أحسن شباب رفعتوا راسنا".

وشارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في تهنئة لاعبي مصر في أولمبياد باريس منهم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الفنان يوسف الشريف والفنان محمد هنيدي.

ويشارك الفنان أشرف عبدالباقي بعرضه المسرحي "البنك سرقوه" ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان العلمين هذا العام والمقرر عرضها أيام 22-23-24 من شهر أغسطس الجاري، وتدور المسرحية في إطار كوميدي حول مجرم يهرب من السجن ويخطط لسرقة بنك، ثم يتورط مع باقي أفراد العصابة ويشارك ببطولة المسرحية كريم محمود عبدالعزيز، سلوى خطاب، سليمان عيد.

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