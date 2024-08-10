"رفعتوا راسنا".. نجوم الفن يهنئون الفائزين في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئة لاعبي مصر الفائزين في أولمبياد باريس 2024، بعد حصولهم على ميداليات برونزية وفضية وذهبية، إذ فاز اللاعب أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في مسابقة الخماسي الحديث، واللاعبة سارة سمير الفائزة بالفضية ضمن منافسات رياضة رفع الأثقال، واللاعب محمد السيد حصل على البرونزية في سلاح السيف.

وقاموا بنشر تهنئتهم عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم:

صبري فواز

هنأ الفنان صبري فواز لاعبي مصر ونشر صورة للفائزين الثلاثة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "اللي رافعين راسنا".

أحمد فهمي

حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة اللاعب أحمد الجندي عقب فوزه بميدالية ذهبية في مسابقة الخماسي الحديث، ونشر صورة له عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه "إنستجرام" واكتفى بوضع عدد من القلوب.

خالد تاج الدين

احتفل الفنان والشاعر الغنائي خالد تاج الدين بفوز اللاعبة المصرية سارة سمير بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في أولمبياد باريس، وأعاد نشر صورتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه "انستجرام" وعلق عليها: "مبروك الميدالية الفضية لبنت مصر سارة سمير".

منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي في تهنئة أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، وأعادت نشر صورة اللاعبة سارة سمير الفائزة بالميدالية الفضية في رفع الأثقال عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام"، وعلقت عليها: "مبروك شرفتي مصر".

نبيل الحلفاوي

هنأ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، اللاعب أحمد الجندي بعد فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة الخماسي الحديث، وأعاد نشر صورته عبر حسابه الرسمي على "X" وبارك له قائلا: "ألف مبروك للفتى الذهبي العالمي أحمد الجندي الذي لم يخيب توقعاتنا بل فاقها".

يوسف الشريف

قام الفنان يوسف الشريف يتهنئة اللاعبين أحمد الجندي وسارة سمير بعد تحقيق كل منهما ميدالية في مسابقته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على تطبيق "X" وعلق: "ألف مبروك، أحمد الجندي الذهبية، وسارة سمير الفضية".

محمد هنيدي

احتفل الفنان محمد هنيدي، بتحقيق اللاعب المصري أحمد الجندي الميدالية الذهبية في مسابقة الخماسي الحديث، وأعاد نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "أنا ابن مصر، بيحقق رقم أولمبي جديد وتاني يوم على طول بيحقق الذهبية".

أشرف عبدالباقي

شارك الفنان أشرف عبدالباقي في الاحتفال بلاعبي مصر الفائزين في أولمبياد باريس 2024، وأعاد نشر صورة للثلاثي أحمد الجندي، سارة سمير ومحمد السيد عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "أيوة بقى، أحسن يا شباب رفعتوا راسنا".

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