شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم الملحد فى السينمات وتحديد موعد لطرحه لاحقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل العرض الخاص لفيلم الملحد بطولة النجوم أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين، حيث كان من المقرر أن يقام يوم 13 أغسطس الجارى، ولم يتم تحديد موعد للعرض الخاص، كما تقرر تأجيل طرح الفيلم في السينمات حتى الآن، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل .

فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه فى إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

فيلم الملحد يسجل التجربة الخامسة لابراهيم عيسى فى كتابة السيناريوهات السينمائية، بعدما سبق وكتب أفلام "خيانة مشروعة" بطولة هانى سلامة ومى عز الدين وسمية الخشاب، و"مولانا" بطولة عمرو سعد ودرة، و"الضيف" بطولة خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، و"صاحب المقام" بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد.

يذكر أن السينمات تعرض حالياً أفلام "ولاد رزق 3 – القاضية" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى وروبى ولبلبة، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى، و"جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد ومحمد أنور، و"x مراتى" بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل.