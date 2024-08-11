عزيز الشافعي يطلق هذا اللقب على محمد حماقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشر الملحن والموزع عزيز الشافعي صورة جديدة تجمعه مع المطرب محمد حماقي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وأطلق الشافعي على حماقي لقب جديد، وقال خلال منشوره: "ليلي طال مع عندليب جيله حماقي"، وتعاون الثنائي في أغنية "ليلي طال" أحدث أغاني الفنان محمد حماقي التي تم إطلاقها منذ أيام قليلة.

والجدير بالذكر أن أغنية ليلي طال من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وهي واحدة من 3 أغاني قرر حماقي إطلاقها خلال الأيام الماضية: ليلي طال والعقد اللولي وتخسرني، والثلاثة ضمن ألبومه الأخير، الذي يحمل عنوان "هو الأساس".