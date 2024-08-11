فن ومشاهير

ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نورهان ربيع

تألقت الفنانة ميرنا جميل في أحدث ظهور، ونشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".

وظهرت خلال الصورة وهي ترتدي فستان أبيض قصير، وحذاء أبيض، وتستند على سيارة تحمل اللونين الأحمر والأبيض .

وأثارت الصورة إعجاب جمهور ميرنا وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "استايلك جميل أوي"، " اقفل الترند على كدة"، "جميلة جدا"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ميرنا جميل هو مسلسل بيت الرفاعي، الذي قام ببطولته أمير كرارة، ومحمد لطفي ورحاب الجمل وعدد كبير من النجوم، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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