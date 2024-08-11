شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. بزغ نجمها من الطفولة ولحن لها كبار الملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 11 من أغسطس مع عيد ميلاد الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، التي قدمت خلال مشوارها مجموعة كبيرة من الأغانى المميزة التى شكلت وجدان المنطقة العربية بأكملها بعدما حفرت اسمها كأحد أهم أيقونات الغناء العربى.

اسمها بالكامل هو نجاة محمد كمال حسني البابا، وقد بدأت موهبتها في البزوغ من الطفولة حينما اكتشف والدها مدى عذوبة صوتها فشجعها على الغناء، وأخذ يتردد بها على المسارح ومتعهدي الحفلات، ثم قدمها للمرة الأولى في حفل وزارة المعارف عام 1944، فن عمر 6 سنوات.

نجاة الصغيرة هى الشقيقة الكبرى للفنانة سعاد حسنى ومن أشهر أغانيها عيون القلب، عليا دى، أما براوة، أيظن، إلا فراق الأحباب، آه لو تعرف، الطير المسافر وغيرها من الأغانى، ثم شاركت فى بطولات عدد من الأفلام منها 7 أيام فى الجنة، شاطئ المرح، القاهرة فى الليل والشموع السوداء.

غنت نجاة الصغيرة مع أكبر الملحنين مثل زكريا أحمد ومحمود الشريف، حيث جاءت بدايتها الفنية الحقيقية من خلال أغنية "اوصفولي الحب"، من كلمات مأمون الشناوي، ثم التقت بالموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب الذي لحن لها أغنية "كل ده كان ليه" التي غناها بصوته فيما بعد.