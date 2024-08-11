شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أفندى وتيتا زوزو وبرغم القانون.. 3 مسلسلات على شاشة المتحدة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

تستعد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية لاستقبال 3 مسلسلات جديدة خلال الأسابيع المقبلة لعرضها ضمن موسم الأوف سيزون الذي انطلق في شهر يونيو الماضى بعرض الوصفة السحرية على قناة dmc، حيث تواصل المتحدة تقديم أعمال درامية جديدة ومتنوعة على مدار العام، على شاشاتها لإرضاء أذواق المشاهدين.

أول المسلسلات المقرر عرضها على شاشات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، عمر أفندي المكون من 10 حلقات والذي أعلنت قناة ON عرضه على شاشتها قريباً، والعمل أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ميمى جمال، أحمد سلطان، ميران عبد الوارث، محمد عبد العظيم، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



عمر أفندى

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندى، حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

ثاني المسلسلات التي تعرض قريباً على شاشات المتحدة، تيتا زوزو الذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة حالياً، وهو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.



تيتا زوزو

أما المسلسل الثالث هو برغم القانون الذي يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، ويتواصل تصويره حالياً في مدينة بورسعيد، حيث تم الانتهاء من 4 أسابيع في أحداثه خلال الفترة الماضية، إذ انطلق تصويره بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.

مسلسل برغم القانون هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.