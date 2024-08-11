11 أغنية.. مدحت صالح يكشف موعد طرح ألبومه الجديد "بالمختصر المفيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

كشف الفنان مدحت صالح عن موعد طرح ألبومه الجديد بعنوان "بالمختصر المفيد"، وذلك من خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب صالح خلال منشوره: "أغاني ألبوم بالمختصر المفيد اسمعوه يوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، جاهزين؟".

كما أوضح أن الألبوم يتكون من 11 أغنية وهي (كذا ميزة، الجمال حتته، أرض أرض، عقبالي، العصفورة، في الجمال شهادات، وإيه تاني، السهرة حلوة، خدها قاعدة، فكك قضيها، وبالمختصر المفيد).

يذكر أن أخر أعمال الفنان مدحت صالح كانت أغنية شهم ابن شهم التي قام بطرحها على جميع المنصات الغنائية خلال الفترة الماضية، كما شارك في مسلسل "وبينا ميعاد" مع الفنان صبري فواز، والفنانة شيرين رضا.