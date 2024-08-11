تفاصيل تكريم عايدة فهمي وصناع "فريدة" في نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تنظم نقابة المهن التمثيلية، احتفالية لتكريم الفنانة عايدة فهمي، وصناع عرض "فريدة"، وذلك بمقر النادي النهري للنقابة، في السابعة مساء الإثنين الموافق 12 أغسطس.

ويقوم مجلس النقابة، في الاحتفالية بتكريم أبطال مونودراما "فريدة"، بعد مشاركتهم بمهرجانات دولية، منها: الزرقا، وجرش، وحصول بطلة العرض الفنانة عايدة فهمي، على جائزة أحسن ممثلة، ومخرج العرض أكرم مصطفى، على جائزة الإخراج الأولى، وعمرو عبدالله، الحائز على جائزة أفضل سينوغرافيا.

ومن المقرر تكريم مدير عام فرقة الطليعة المخرج عادل حسان، المشرف على إنتاج عرض "فريدة"، بالإضافة إلى الاحتفال بتكريم الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، في مهرجان جرش الدولي بالأردن.

مونودراما "فريدة"، عرض مسرحي، بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.