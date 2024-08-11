شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز : كل اللى أنا فيه بسبب دعوات أمى وباجتهد دائما لإسعاد الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم كريم عبد العزيز على هامش عرض مسرحيته السندباد في مهرجان العلمين الجديدة، أنه سعيد بكل فرحة الجمهور فيما يقدمه من فن لهم، مشيراً إلى أن يمشى بدعوات والدت،ه ولذلك فهو مدين لها بالكثير فيما هو عليه الأن، لافتاً إلى إنه يجتهد دائما لإسعاد الجمهور ويعمل وفى صمت فقط .

وأضاف كريم خلال لقاء مع الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، على قنوات المتحدة، أن الآية التي يرددها دائما عند فتح الستارة أو أي عمل فنى " وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ".

وعبر النجم كريم عبد العزيز، عن سعادته بردود الفعل على مسرحية السندباد بمهرجان العلمين، قائلا: "كنت متوترا جدا لأن المسرح أبو الفنون وله طبيعة خاصة غير السينما والتلفزيون، والممثل بيكون في مواجهة مباشرة ولو العرض 100 يوم الخوف هو هو"، وأشاد كريم عبد العزيز بالتحالف بين الشركة المتحدة وموسم الرياض من خلال هيئة الترفيه.