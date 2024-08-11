شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل نور الشريف.. سبب عدم غيرته من عادل إمام وأحمد زكى ورأيه فيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الكبير نور الشريف الذى خلد اسمه بالسينما والدراما المصرية كأحد أهم الفنانين ممن سطروا مشوارًا مميزًا تنوعًا فيه بأدوار مختلفة استطاع فيها إثبات موهبته ومدى ثقافته الواسعة.

نور الشريف الذى رحل عن عالمنا زي النهارده لم يكن فنانًا عاديًا، وإنما كان يمتلك نظرة ثاقبة وبصيرة اكتسبها من مدي قراءاته وهو ما أكسب حواراته التليفزيونية بُعدًا آخر وثقلاً أكبر من غيره، وبالتالي لم يكن غريبًا أن يتم تداول حواراته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا إلى الآن.

وخلال حوار نادر للفنان الراحل نور الشريف تطرق فيه إلي نظرته لزملائه والمنافسة بينهم، بشكل أثبت مدى ثقته في نفسه، حينما تحدث عن الراحل أحمد زكي مؤكداً أنه بكل ما قدمه من أدوار لم يقدم كل ما عنده.

أيضًا تطرق إلى الزعيم عادل إمام مؤكدًا أنه لا يغير منه وإنما يضع الأمور في نصابها، فيراه فنانًا يقدم الكوميديا بصورة أفضل منه، ولكنه لن يستطيع أبدًا منافسة نور الشريف في تقديم الأدوار باللغة العربية الفصحى.

هذا واشتهر الفنان الراحل نور الشريف بتقديم أدوار عديدة وبطولات لأهم الأعمال فى الدراما والسينما مثل "سواق الأتوبيس"، "حدوتة مصرية" و"ليلة ساخنة" و"الشيطان يعظ" و"حبيبي دائماً"، و"الكرنك" و"أهل القمة" و"زمن حاتم زهران".

وفى الدراما أعمال بحجم لن أعيش فى جلباب أبى، حضرة المتهم أبى، الرجل الآخر.