الصور الأولى لـ بشرى من شهر العسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن الفنانة بشرى ظهرت كثيراً في أحداث إعلامية بعد زواجها، إلا أنها لم تنشر في أي مناسبة أي صور لها من شهر العسل، لتفاجئ جمهورها بنشر أول صور لها من شهر العسل، وذلك على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، ظهرت فيها في غرفة نومها بأحد الفنادق مرتدية فستانًا صيفياً باللون الوردي مختلط باللون الأصفر، مع قليل من الإكسسوارات، وقامت بوضع قبعة ونظارة شمسية سوداء بالرغم من تواجدها في غرفة النوم.

وتلقت بشرى العديد من التعليقات من زملائها وجمهورها يهنئونها بالزواج مبدين إعجابهم الصوروالإطلالة التي ظهرت بها.

وكانت بشرى قد ظهرت في برنامج “حد النجوم” والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويتم إذاعته على قناة dmc، وتحدثت عن زواجها الأخير الذي احتفلت به يوم 31 تموز (يوليو) الماضي بالساحل الشمالي وسط حضور عدد من نجوم الفن.

ردت الفنانة بشرى على تعليقات الجمهور عن زيجاتها المتعددة قائلة: “إني أكون ناجحة في الطلاق أحسن من إني أكون فاشلة في الزواج”.

وعن فرق السن بينها وبين زوجها الجديد خالد حميدة، علقت قائلة إن كل ما يقال على أن فارق العمر بينها وبين زوجها 11 عامًا هو غير صحيح بالمرة.

وأشارت بشرى إلى أن فارق العمر بين الأزواج هي تفاصيل في منتهي السطحية ولا تعنيها في شيء، مؤكدة أن مثل هذه التعليقات تستقبلها بضحك هيستيري وأنها لا تنشغل بمثل هذه الأمور.

وأشارت عروس الفن الجديدة إلى أن زوجها الحالي كان زميلًا لها في المدرسة بالمرحلة الابتدائية، فهما صديقان منذ الطفولة.