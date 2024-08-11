هجوم على آيتن عامر بسبب أغنيتها الجديدة.. وهكذا ردّت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئت الفنانة آيتن عامر بتعرضها لحملة هجوم وانتقادات شرسة من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أغنيتها الجديدة “إفراج” عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، مما دفع بعض جمهورها لوصف الأمر بأنه حملة منظمة للهجوم عليها ومحاولة التشويش على نجاحها في الفترة الأخيرة سواء في الغناء أو التمثيل.

ونشرت آيتن عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” منشوراً سخرت فيه من الهجوم عليها حيث وجهت رسالة ساخرة لمنتقديها طلبت منهم فيها أن يغيروا صيغة الهجوم وألا يكون بصيغة مكررة قائلة: “طيب يا جماعة ابتدوا غيروا صيغة الكومنتات والكلمات المستخدمة في الهجوم الموجه لأن كده الناس اللي دافعين هتاخد بالها إنكوا مبتعملوش بالفلوس اللي خدتوها ومش هيشغلوكوا تاني.. شوية ضمير يا لجان تعبانة”.

ثم تابعت: “بلاش تكرروا الكومنتات بنفس الصيغة والمرادفات، اكتبوا شوية كومنتات سلبية بالانجليزي، كومنتات سلبية إيموجي فقط، حرام عليكوا فلوس الناس والحملة مش جايبة همها، بلاش شغل الهواة ده”.

وعلى الفور قام بعض من محبي آيتن عامر بالدفاع عنها من خلال التعليقات التي ردوا بها على ذلك الهجوم.

وقد طرحت آيتن أغنيتها الجديدة “إفراج” على “يوتيوب” ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعد أن قامت بتأجيل طرحها حداداً على وفاة منتجي سينرجي، ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من الجمهور بمجرد طرح مقطع فيديو من كواليس التصوير وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وحقق نسبة مشاهدة وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة.

وقدمت آيتن أغنية “إفراج” بألحان وتوزيع مختلف وكلمات بسيطة، حيث نالت الأغنية إعجاب الجمهور بعد سماعها، كما لاقت ردود افعال خاصة من البنات.

وأغنية “إفراج” هي ثاني أغنيات آيتن عامر في موسم الصيف الحالي، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادي، إخراج محمد حسن أوكا، حيث كانت قد حققت نجاحاً من خلال أغنيتها الأخيرة “مثيرة للجدل” التي طرحتها على “يوتيوب” ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.