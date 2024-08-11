تخطط للعودة بشكل جديد.. شيرين تتعاقد مع شركة أمريكية لإدارة أعمالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها من جديد للتفاعل مع جمهورها عبر حسابها الموثق الجديد على “X”، توكيل شركة أمريكية لإدارة أعمالها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتخطيط للعودة للجمهور بشكل جديد يليق بفنانة كبيرة.

وقالت شيرين في تصريحات صحافية، إن شركة وارنر الأمريكية ستتولى إدارة أعمالها، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته في أمريكا خلال الفترة الأخيرة.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد مرت خلال الفترة الأخيرة، بأزمة كبيرة مع شركة روتانا للصوتيات، حيث أشارت المطربة إلى أن الشركة تتعمد تدميرها وتعطيل مشوارها، كما أكدت أن عقدها مع الشركة تم فسخه مؤخرًا، مقابل دفعها ثمانية ملايين جنيه مصري كشرط جزائي.

وتحدثت عن تفاصيل الأزمة، قائلة: “روتانا تتعمد تعطيل مسيرتي الفنية، وبتحاربني أنا بس شخصيًا مش حد تاني، أنا مضيت مع شركة جديدة والمفروض الأغاني بتاعتي هتنزل قريب”.

وأضافت شيرين عبد الوهاب: “شركة روتانا بتكلم الشركات تقولهم إني لسه معاها، ومحدش يشتغل معايا وعندهم مشكلة معايا، رغم إني دفعت ثمانية ملايين جنيه، وأنا اللي رافعة عليهم قضية وروتانا بتدمرني، ومعرفش ليه بيعملوا معايا أنا كده، وعايزه الناس تفهم الحقيقة”.