كريم عبد العزيز يتحدث عن والدته.. وهذا ما تعلمه من علاء ولي الدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان كريم عبد العزيز، ضيفًا على الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على هامش عرض مسرحيته “السندباد” في مهرجان العلمين، والتي انتهت أيام عرضها في المهرجان مساء أمس (السبت) 10 آب (أغسطس)، حيث تحدث خلال اللقاء عن تفاصيل مشواره الفني، وكشف عن الأمر الذي تعلمه من الفنان الراحل علاء ولي الدين ومازال يمارسه حتى الآن.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات كريم عبد العزيز في مهرجان العلمين.

– أنا كنت مراعي أمي ودي دعواتها لي -الله يرحمها، وأنا راجل في حالي بشتغل وبروح وخلاص.

– قبل صعودي على المسرح بدقائق في مهرجان العلمين لعرض مسرحية السندباد، قلت لهم هو أنا لو مشيت عادي؟، المسرح أبو الفنون وله طبيعة خاصة غير السينما والتلفزيون، أنت واجهة مباشرة مع الجمهور.

– لو بتعرض مسرحية 100 يوم، الخوف هيكون موجود كل يوم، بس الحمد لله والجمهور شرفنا ونورنا.

– أنا فرحان جدًا إني بعرض في بلدي وبمهرجان العلمين للسنة الثانية، المهرجان كل سنة بيتطور عن السنة اللي قبلها في كل حاجة سواء تجهيزات المهرجان والمسارح والجرافيك.

– سعيد جدًا بالتعاون اللي حصل بين المهرجان وموسم الرياض، ده بيصب في مصلحة المشاهد في الآخر كلنا بنقدم فن للعرب.

– الجمهور أذكى مما يتخيل أي إنسان، ودائمًا نقول الشاشة والمسرح فضّاح، اللي في قلبك بيطلع.

– أنا أساسًا دارس إخراج، ومتربي في بيت والدي المخرج الأستاذ محمد عبد العزيز، فأنا مولود في بيت فيه سينما وعارف أهمية السينما ودورها ورسالتها والفن بشكل عام، وزي ما تقول اتعلمت على قد ما أقدر وخدت تطعيم.

– أحرص على قراءة دعاء حفظته من صديقي الفنان الراحل علاء ولي الدين، “فوضت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.. وربِ أشرح لي صدري.