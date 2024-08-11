سوسن بدر تخضع لجراحة عاجلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار غياب الفنانة سوسن بدر عن جلية تصوير البوستر الرسمي لفيلم “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي وأحمد داود، قلق الجمهور خاصة مع تردد أنباء عن إصابتها بوعكة صحية الفترة الماضية، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وكشف مصدر من داخل فيلم “الهوى سلطان سبب غياب سوسن بدر عن تصوير البوستر الرسمي حيث أكد إصابة الفنانة الكبيرة بآلام في الظهر نتج عنها عدم مقدرتها على الحركة وبذل مجهود وأن الأطباء نصحوها بإجراء جراحة عاجلة وهو ما خضعت له بالفعل.

وأكد المصدر أن الفنانة تتواجد حالياً في منزلها وتخضع لبعض تمارين العلاج الطبيعي وأن حالتها الصحية في تحسن، مؤكداً أنها سوف تعود قريباً إلى عملها وحياتها الطبيعية.

فيلم “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي وأحمد داود وسوسن بدر ومن المقرر عرضه في موسم الصيف الجاري 2024، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

من ناحية أخرى تنتظر سوسن بدر عرض الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” خلال الفترة المقبلة على منصة “نتفليكس”، والذي تقوم ببطولته الفنانة هند صبري، التي تلعب دور ابنتها خلال الأحداث.