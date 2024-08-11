كلاكيت ثاني مرّة.. رامي جمال يعتذر عن حفل بسبب عدم التزام المنظمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان رامي جمال على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” منشوراً يعتذر فيه لجمهوره بمدينة الإسكندرية عن عدم إقامة حفله الذي كان من المقرر أن يحييه في عروس البحر الأبيض المتوسط يوم 23 آب (أغسطس) الجاري، وذلك لعدم التزام الشركة المنظمة في بعض البنود الهامة التي تخص المطرب وفريقه الموسيقي.

وكتب رامي قائلاً: “أعتذر عن وجودي في هذا الحفل نظراً لعدم التزام المنظمين ونتقابل على خير في فرصة أفضل”.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعتذر فيها رامي جمال عن عدم إحيائه حفلاً بسبب عدم التزام الشركة المنظمة بالاتفاق معه، حيث كان قد نشر مقطع فيديو على “إنستغرام” يعتذر فيه لجمهوره بعد إلغاء حفل بالساحل الشمالي نتيجة عدم التزام المنظمين ببنود التعاقد معه.

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “مش عايشين” عبر جميع المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وهي من كلمات عمرو المصري ألحان إسلام رفعت توزيع ومكس وماستر محمد مجدي.