برسالة لجمهوره.. محمد منير يوضح حقيقة تعرضه لوعكة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أنباء عن تعرض الفنان الكبير محمد منير لوعكة صحية، وسفره إلى ألمانيا للعلاج من بعض أمراض الكبد والكلى.

وحرص محمد منير، على نفي كل تلك الأخبار وطمأنة جمهوره على حالته الصحية، حيث نشر على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” مقطع فيديو للقطات من حفلاته ولقاءاته الصحافية وعلق عليه بقوله: “جمهوري العظيم رسالتي لكم اليوم هي محبتي الكبيرة لكم، أنتو الصاحب والأهل والمشوار، أشوفكم جميعًا في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس، مستنيكم يا أصحابي في المشوار، أنا بخير طول ما جمهوري بخير”.

وكان الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، قد أكد في تصريحات له أن ما نُشر خلال الساعات الماضية بشأن تدهور الحالة الصحية للكينغ، مرة أخرى بعد خروجه من المستشفى، غير حقيقي تمامًا، مشيرًا إلى أن حالة منير الصحية، تحسنت وسيسافر إلى الخارج؛ لإجراء فحوصات شاملة للاطمئنان على حالته الصحية ليس أكثر، موضحًا أنه كان يعاني من مشكلة في العصب.