“أقوى مسلسل”.. مي عمر تتلقى الدّعم من زوجها في “إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر المخرج محمد سامي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل “إش إش” الذي تخوض به زوجته الفنانة مي عمر سباق الدراما الرمضاني المقبل، والذي بدأ تصويره خلال الساعات الماضية وهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

ودعّم سامي زوجته بقوة من خلال تعليقه على الصور حيث كتب قائلاً: “من تصوير مسلسل إش إش، للنجمة مي عمر رمضان 2025 إن شاء الله، على mbc، وهيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي”.

مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، طارق النهري، ومن المفترض أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف.

جدير بالذكر، أن مي عمر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، وحققت به نجاحاً كبيراً وهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي وشارك في العمل كل من: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، سلوى عثمان، عماد زيادة، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، وآخرين.