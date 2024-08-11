بالفيديو – جاستن بيبر يدخل في مشاجرة مع شبّان قلقاً على حمل زوجته هايلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد المغنّي الكندي جاستن بيبر خلال مشادة كلامية مع مجموعة من المراهقين، خوفاً على حمل زوجته عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر.

وظهر بيبر ( 30 عاماً) في بهو أحد الفنادق المترفة في هوليوود، محاطاً بالمراهقين الثمانية الذين كانوا يصورونه جميعاً، متوجهاً لهم بقوله: “هل هذا مضحك يا رفاق؟ هل هذا مضحك بالنسبة لكم يا رفاق؟”، ثم طلب منهم “الذهاب بعيداً” بغضب، بينما أعادهم موظفو الفندق إلى حفلتهم.

وقال شاهد عيان لموقع TMZ إن بيبر طلب من المراهقين المتطفلين المغادرة بهدوء في البداية، قبل أن يتحول إلى الغضب بعد استمرارهم بتصويره والإحاطة به، مع انتظاره قدوم زوجته الحامل بطفلهما الأول، لتناول طعام الغداء معاً

يُذكر أن هايلي بيبر (27 عاماً) أعلنت حملها في شهر أيار (مايو) الماضي، وقالت في تصريحات إعلامية أخيراً: “لم يكن عندي بطن، حتى أصبحت في الشهر السادس، وهو الوقت الذي أعلنت فيه الحمل”.