بالفيديو – أديل تعلن خطوبتها.. الزواج يقترب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت أديل خطوبتها إلى ريتش بول خلال لحظة مرتجلة مع المعجبين في حفل موسيقي في ألمانيا.

وكانت المغنية تؤدي حفلاً في ميونيخ عندما رأت شخصاً يحمل لافتة تقول: “هل تتزوجيني؟”.

قرأت الرسالة، لكنها أجابت: “لا أستطيع أن أتزوجك لأنني سأتزوج بالفعل، لذلك لا أستطيع، لكنني أقدر ذلك، شكرًا لك”.

ثم عرضت للجمهور ما بدا وكأنه خاتم خطوبة، مما أثار الهتافات.

وكانت النجمة البريطانية على علاقة مع مؤسس مجموعة Klutch Sports Group ريتش بول منذ عام 2021، وكانت متزوجة سابقًا من سيمون كونيكي، وأنجبت منه ولدًا.

وبدأت إشاعات ارتباط أديل وبول للمرّة الأولى في تموز (يوليو) 2021، عندما تمّ تصويرهما وهما يشاهدان مباراة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في الملعب معًا.