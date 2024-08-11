شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة الغناء العربي.. اليوم ذكرى ميلاد صاحبة الصوت العزب نجاة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد عبده، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أيقونة الغناء العربي.. اليوم ذكرى ميلاد صاحبة الصوت العزب نجاة الصغيرة».

وأفاد التقرير: «نحتفل اليوم بمولد الفنانة نجاة الصغيرة صوت مصر الدافئ، وصاحبة الحنجرة الذهبية وواحدة من أعظم الأصوات في تاريخ الغناء العربي».

وأضاف: «ولدت نجاة الصغيرة في عام 1938، وبدأت رحلتها الفنية منذ نعومة أظافرها عندما اكتشف والدها موهبتها وشجعها على الغناء، وتعتبر من أيقونات الغناء العربي بفضل صوتها الحنون الذي سحر قلوب الملايين».

وتابع: «حصلت على تقدير كبير من كبار القادة، حيث منحها الرئيس جمال عبدالناصر وسام تقديرا لمساهمتها الفنية المتميزة، كذلك حصلت على وسامين من الرئيسين التونسيين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بالإضافة إلى جائزة الشعر الإماراتي سلطان بن علي العويس بعنوان «هؤلاء أسعدوا الناس»، وهو ما عكس مكانتها الرفيعة في عالم الغناء العربي».