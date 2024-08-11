شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب خواكين فينيكس من فيلم عن المثليين لـ هذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد نشر على موقع "nme"، عن أن النجم العالمى خواكين فينيكس انسحب من فيلم تود هاينز الرومانسي الجديد للمثليين قبل خمسة أيام فقط من بدء التصوير.

كان الفيلم الذى لم يستقر على اسمه بعد جاهزًا لبدء التصوير في جوادالاخارا بالمكسيك خلال الأيام المقبلة، لكن موقع Variety أكد أن فينيكس قد انسحب من العمل، حيث قال شخص مقرب من الفيلم إن فينيكس لم يشعر بالراحة.

عمل فينيكس على سيناريو الفيلم إلى جانب هاينز، المعروف بإخراج أفلام مثل Carol وI’m Not There وMay December وJon Raymond.

وأكدت التقرير أن العمل على الفيلم أصبح فى خطر بسبب إنسحاب فينيكس، لى الرغم من بيعه بالفعل لموزعين دوليين.

كما أشار التقرير أن طاقم الفيلم عاطل عن العمل مع توقع أن تتجاوز الخسائر سبعة أرقام.

وتشير تكهنات غير مؤكدة إلى أن قرار فينيكس مرتبط بالطبيعة التصويرية للمشاهد الجنسية في الفيلم. ولم يستجب فينيكس ولا هاينز لطلبات التعليق على التقارير.