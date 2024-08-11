شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تُسعد عشاقها بمفاجأة سارة بعد إلغاء حفلاتها في فيينا والان مع تفاصيل الخبر

أسعدت النجمة تايلور سويفت التي اضطرت إلى إلغاء حفلها الموسيقي في جولة Eras Tour بالعاصمة النمساوية فيينا، معجبيها حول العالم بهدية مجانية، حيث تعاونت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا، مع Disney+ لمنح معجبيها العالميين هدية مشاهدة فيلمها Taylor Swift: The Eras Tour (نسخة تايلور) مجانًا، وفقًا لموقع People.

ولهذا السبب، عقدت عملاقة البث المباشر شراكة مع محطة الكابل ORF لبث فيلمها في النمسا، علاوة على ذلك، تقوم منصة OTT أيضًا ببث نسخة تجريبية مجانية من خدمتها المتميزة لفترة محدودة لـ Swifties لمشاهدة فيلمها اعتبارًا من السبت 10 أغسطس.

وتأتي هذه التحركات بعد إلغاء ثلاثة من عروض تايلور في فيينا بسبب هجوم إرهابي، حيث سبق وأعلن منظمو حفلات المطربة الأمريكية تايلور سويفت، في العاصمة النمساوية "فيينا"، إلغاء العروض المقررة لها هذا الأسبوع، بعد أن كشفت السلطات النمساوية عن إحباط مؤامرة محتملة تستهدف الحدث.



تايلور سويفت

وذكرت شبكة "يورنويز"، نهاية الأسبوع الماضي، أنه كان من المقرر أن تقيم المطربة الأمريكية سويفت، ثلاث حفلات غنائية في ملعب "إرنست هابل" بالعاصمة النمساوية، الخميس الجمعة والسبت، ضمن جولتها العالمية "إيراس تور".

وقالت شركة "باراكودا ميوزيك"، المسئولة عن تنظيم الفعاليات، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إنه "لسلامة الجميع، ليس لدينا خيار سوى إلغاء العروض الثلاثة"، وأوضحت الشركة أن قرار الإلغاء جاء بناء على "تأكيدات" من المسئولين الحكوميين حول وجود تهديدات محدقة.

يذكر أن السلطات النمساوية أعلنت في وقت سابق اعتقال اثنين من المشتبه بهم في إطار تحقيق يتعلق بمؤامرة إرهابية، حيث أن أحد المعتقلين، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، تم القبض عليه في ترنيز بجنوب فيينا، بينما ألقي القبض على الآخر في العاصمة.

يذكر أن "فرانس روف" مدير الأمن العام في وزارة الداخلية النمساوية قد اكد أن السلطات كانت على دراية بـ "إجراءات التحضير" لهجوم محتمل و"تركيز الجاني البالغ من العمر 19 عاما على حفلات تايلور سويفت".

وكانت النمسا قد عززت إجراءاتها الوقائية منذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في 2 نوفمبر عام 2020 والذي خلف أربعة قتلى وهو الأول في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 9.1 مليون نسمة.