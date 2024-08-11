شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط فنى مكثف لحمزة نمرة من مهرجان العلمين الجديدة لـ محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم حمزة نمرة، حالة من النشاط الفني المكثف خلال تلك الأيام، حيث يحيى حفلا غنائيا يوم 16 أغسطس الشهر الجارى في مهرجان العلمين الجديدة، وبعد حفله في مهرجان العلمين بيومين يحيى حمزة نمرة حفلاً غنائيًا يوم الأحد 18 أغسطس في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ32.

وقد أحيا حفل غنائى في مكتبة الإسكندرية "مهرجان الصيف الدولي" في دورته الحادية والعشرين، بحضور جماهيري مكتمل العدد، وقدم حمزة نمرة خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه مثل: إسكندرية، رياح الحياة، عالم كدابة، يا طير يا غريب، فاضي شوية، إنسان، أنا الطيب، القصة واللي كان، داري ياقلبي، لعله خير، رايق، غروب.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.