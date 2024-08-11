بسبب مزحة زواجهما.. كزبرة وأسماء جلال "تريند" على موقع "إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة أسماء جلال، قوائم تريند موقع "إكس"، عقب نشر الفنان كزبرة، مقاطع فيديو، تحدث فيها عن زواجهما.

كزبرة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر مقاطع فيديو، وظهر خلالها بصحبة الفنانة أسماء جلال، ومازح الجمهور مشيرا إلى أنه سيتزوج أسماء جلال.

وتحت عنوان "أنا اتجوزت أسماء جلال، مفيش مبروك"، نشر كزبرة فيديو، وبجواره أسماء جلال، وقال: "أنا بقول لكل شاب يشتغل ويجتهد ويسعى لحد ما يصحى يلاقي مراته أسماء جلال، المعجزات بتحصل، هندغدغ الدنيا أنا وأسماء".

ومن جانبها، عبرت أسماء عن دهشتها من كلمات كزبرة المفاجئة، قبل مبادرتها بالجري مبتعدة، في حين علق "كزبرة" قائلًا: "مكسوفة بتجري من الفرحة عشان تروح الكوافير".

وفي المقطع الثاني، ظهرت أسماء، وهي ترقص مع كزبرة، ونشر الفيديو تحت عنوان "الحمد لله فرحتنا تمت على خير".

الفنانة أسماء جلال، ظهرت مؤخرا مع كزبرة، في فيديو الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات.