إليسا عن قصف مدرسة التابعين بـ غزة: "مجزرة بشعة وخبيثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن حزنها الشديد، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين شرق مدينة غزة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد عدد كبير، أثناء أدائهم صلاة الفجر.

وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع "x": "إجرام إسرائيل تخطى كل حدود العقل الإنساني، مجزرة بشعة وخبيثة راح ضحيتها ناس وأطفال عم تصلّي، والعالم كله واقف عم يتفرّج، الله يكون مع شعب غزة وأطفالها ويرأف فيهم".

من جانب آخر، طرحت النجمة اللبنانية إليسا مؤخرا، أغاني ألبومها "أنا سكتين" ويضم 12أغنية، منها "العقد"، و"النظرة الأولى"، و"نظرات"، و"من أول السطر".

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