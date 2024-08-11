رامي جمال يعتذر عن عدم إحياء حفله الجديد بالإسكندرية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

اعتذر الفنان رامي جمال، عن عدم إحيائه حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته يوم 23 أغسطس الجاري بمحافظة الأسكندرية، وذلك لعدم التزام الشركة المنظمة.

وكتب رامي: "اعتذر عن وجودي في هذا الحفل نظرا لعدم التزام المنظمين ونتقابل على خير في فرصة أفضل"، وذلك على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

يذكر أن الفنان رامي جمال، طرح أحدث أعماله الغنائية "مش عايشين" على جميع المنصات الفنية، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع ميكس وماستر محمد مجدي.

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