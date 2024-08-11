"الكلام مبتذل".. إيهاب توفيق يتعرض للهجوم بسبب "الأستاذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرض المطرب إيهاب توفيق، للهجوم عقب نشره مقطع فيديو من أحدث أغانيه "الأستاذ"، التي يستعد لطرحها.

المطرب إيهاب توفيق، تعرض للهجوم، عبر صفحته على موقع فيسبوك، وجاءت التعليقات على مقطع الفيديو: "هو انت يا إيهاب تصوم تصوم وبعدين تغنى العك ده انت إيه اللى جرالك، للأسف اختياراتك بقت سيئة جدا"، "ليه كده ؟؟ إيه السبب اللي يخليك تغنى الكلام المبتذل ده مش لايق عليك خالص، راجع نفسك من فضلك".

وكتب آخرون "بجد مش عارف أتقبلها منك بلاش تجاري الجو يا بوب، دي مش حتّتك انت أصلا بتغني للناس اللي بتحبك من زمان، ولا يمكن تستقطب الجيل الجديد بالأغاني دي لانه ببساطة بيسمعها من شباب في سنه، زي ما كنا بنسمعك ولسة عايشين معاك من سنة 89 لحد دلوقتي، نصيحة أخ خليك في الجيل اللي كمل معاك فوق الـ30 سنة من أول (داني)"، "إيه الأغنية دي يا بوب مش مستواك خالص انت نجم كبير بلاش تغني حاجة مش لونك".

المطرب إيهاب توفيق، تعاون في أغنية "الأستاذ"، مع مؤدي أغاني المهرجانات إسلام شيندي، الذي تولى كتابة الكلمات، ووضع اللحن، إلى جانب المشاركة في التوزيع الموسيقي، مع الموزع خليل.