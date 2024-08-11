كريم عبدالعزيز عن ماجد الكدواني: "ربنا بعتهولي من السما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تحدث الفنان كريم عبدالعزيز، عن علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالفنان ماجد الكدواني.

وقال كريم خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "ON" على هامش تقديمه مسرحية السندباد، ضمن فعاليات مهرجان العلمين: "دي علاقة ربانية، ماجد مش صاحبي، ماجد عشرة سنين، أخويا بجد، ربنا بعتهولي من السما، 24 سنة مش صحاب إخوات، ربنا يديمها نعمة".

وتابع: "نفسي أعمل مسرح مع ماجد، لو يرضى".

تم عرض مسرحية "السندباد" ضمن بروتوكول تعاون ما بين الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، والشركة المتحدة.

وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبدالعزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد أخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.

تدور أحداث مسرحية "سندباد" في إطار خيالي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة المسرحية الفنانة نيللي كريم، إخراج أحمد الجندي.