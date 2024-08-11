يسرا اللوزي لـ"الخليج 365" عن تعاونها مع خالد النبوي: "شعرت بتوتر بالبداية وبقينا أصحاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة يسرا اللوزي عن سعادتها بالتعاون مع فريق مسلسل "سراب"، ووصفت الكواليس بـ"المحترفة" جدا.

وعن تعاونها مع النجم خالد النبوي، أشارت إلى أنها التقته من قبل في عمل إذاعي، لكن تقف معه أمام الكاميرا لأول مرة من خلال "سراب"، لافتة إلى أنها شعرت بالتوتر في البداية، لكن بعد أول لقاء أصبحا صديقين "بقينا أصحاب في ثانية وفهمنا العلاقة بين طارق وملك عاملة إزاي وبدأنا نزود بعد سؤال أستاذ أحمد خالد ونقول اقتراحات ساعات نحس إنها مناسبة، فهمنا بعض بسرعة وبقينا قادرين نوظف ده في خدمة الشخصيات".

وعن باقي فريق العمل، قالت "عندي مشاهد مع دياموند والمفروض إننا أصحاب في العمل، وهي عندها حاجة بتظهر في صوتها وعينيها بتتأثر بسهولة وبحس اني عايزة أعيط وأنا بتفرج عليها واستمتعت بالشغل معاها وأحمد مجدي حبيبي طبعا بس معندناش مشاهد كتير مع بعض".

"سراب" مأخوذ عن مسلسل Seven Types of Ambiguity، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

وتعرض منصة TOD مسلسل سراب في سبتمبر المُقبل، العمل بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، ومنتج منفذ سالي والي.