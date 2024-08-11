فن ومشاهير

عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "تشبهين سعاد حسني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة صيفية.

ونشرت عائشة، الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ما شاء الله، سندريلا 2، تشبهين سعاد حسني، قمر، محلاكي، صباح الجمال، ملكة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل بدون سابق إنذار وشاركها البطولة النجم آسر ياسين، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير 2024.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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