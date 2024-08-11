في عيد ميلادها الـ86.. 8 معلومات عن نجاة الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحتفل المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة اليوم الأحد 11 أغسطس بعيد ميلادها، ورغم الغياب الذي استمر لسنوات ولم يقطعه سوى ظهور نادر، عندما أطلت قبل عدة أشهر في حفل joy awards بالمملكة العربية السعودية، مازالت نجاة تحتفظ بمكانتها في قلوب جمهورها بعشرات الأغاني المميزة، وعدد من الأفلام التي قدمتها في شبابها.

وفي السطور التالية نستعرض معكم مشوار النجمة الكبيرة نجاة الصغيرة، احتفالا بعيد ميلادها..

- ولدت نجاة عام 1938، والدها هو محمد كمال حسني البابا، وهي الأخت غير الشقيقة لـ"سندريلا السينما العربية" سعاد حسني.

- شقيقة عز الدين حسني الملحن، وشقيقها الأصغر سامي حسني عازف "التشيلو".

- تزوجت نجاة في سن صغيرة وقبل أن تُكمل 20 عامًا وأنجبت من زيجتها الأولى ابنها الوحيد وليد كمال منسي، ثم انفصلت.

- بدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة، وشاركت في بطولة فيلم بعنوان "هدية" الذي صدر عام 1947.

- وشهد مشوارها الفني علامات بارزة في مجال الغناء، إذ تعاونت من خلال أغانيها مع أبرز ملحني عصرها، من بينهم: بليغ حمدي، محمد الموجي، كمال الطويل، وغيرهم من نجوم التلحين.

- تعاونت مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ومن أبرز أعمالهما "شكل تاني، إلا إنت، ماذا أقول له، حبايبنا دوبنا، ساكن قصادي، آه لو تعرف".

- وقدمت العديد من الأفلام من أبرزها "الشموع السوداء، شاطئ المرح، ابنتي العزيزة، جفت الدموع".

- وكان أخر ظهور للفنانة نجاة الصغيرة على المسرح بـ حفل "joy awards"، ومثّل ظهورها مفاجأة كبيرة لكل محبيها.