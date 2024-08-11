كريم عبدالعزيز يروي كواليس عودته للمسرح: "كنت عايز أمشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، كواليس عودته للمسرح بعد غياب دام 23 عاماً.

وتحدث خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "ON" على هامش تقديمه مسرحية السندباد في مهرجان العلمين الجديدة، قائلاً: "كنت عايز أمشي، قولتلهم هو أنا لو مشيت عادي، كان الجمهور جه وقعد، المسرح أبو الفنون، وليه طبيعة خاصة غير السينما، مواجهة مباشرة مع الجمهور، المسرحية لو بعرضها كل يوم الخوف هو هو، زي لعيب الكرة ينزل الماتش أول عشر دقايق وبعدين يسخن".

وتابع: "أنا فرحان جداً، بمهرجان العلمين للسنة التانية، وكل سنة المهرجان بيطور في كل شيء، في برنامج المهرجان، في تجهيزات المسارح، فرحان إن أنا بعرض في بلدي، وفرحان بـ التحالف اللي بين مصر والسعودية وبين المتحدة وموسم الرياض، ده في الأخر يصب في مصلحة المُشاهد".

وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبدالعزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد أخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.

تدور أحداث مسرحية "سندباد" في إطار خيالي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة المسرحية الفنانة نيللي كريم، إخراج أحمد الجندي.