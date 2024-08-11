شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد على بندوة الموسيقى والغناء بالمسرح: أنا أول من غني للمقشة بعرض سيب نفسك والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة فاطمة محمد علي خلال ندوة الموسيقي والغناء في المسرح المصري التي أقامها المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السابعة عشرة دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب: قدمت شخصية "زينب" في مسرحية "رجل القلع " وكانت الأغاني تضيف للدراما في العمل، والأعمال التي تستخدم كانت من صميم الدراما، وأيضًا قدمت في مسرحية "الطوق والأسورة" شخصية حزينة وتفاعل معها الجمهور، وكانت صامدة، وغنيت في هذه المسرحية أغاني حزينة جدا، وأخري مفرحة من أغاني الأفراح، وكان الجمهور يتفاعل جدا مع شخصية (حزينة)، ومن الشخصيات أيضا التي قدمتها وكانت مهمة جدًا كانت شخصية (روح) في مسرحية "روح"، وفي مسرحية "سيب نفسك" قدمت أيضًا شخصية (كناسة) ولكنها كانت شخصية ثرية جدًا بالتفاصيل، وكنت أغني واطلب من الجمهور الغناء، وبذلت فيه مجهود كبير جدا، وغنيت لـ(المقشة)، وأعتقد أنني أول من غني للمقشة، وكل التحية للمخرج جمال ياقوت لأنه صنع عرض جيد جدا واستطاع تقديمي بشكل مختلف.

وقالت أميرة أحمد: أنا مطربة الأوبرا وأغني في سياق درامي، ولكن تجربة مسرحية "مش روميو وجولييت" تجربة ثرية وممتعة لأني لأول مرة بأمثل والتعبير عن الشخصية في المسرح الغنائي ليس بالأمر السهل، لكنه يحتاج تدريب وكانت التجربة بالنسبة لي ممتعة وصعبة، وهذه التجربة البطل فيها هو العمل ككل.

ومن جانبه قال الفنان محمود عز الدين: لدينا العديد من المشاكل في الصوت والموسيقي بمصر، وتعود معظم المشاكل لقلة الإمكانيات المادية وكذلك إمكانيات الأجهزة، وفكرة اختيار الموسيقية التصويرية لعرض مسرحي في البداية نقوم بمناقشة وعي المخرج والمؤلف سويا، لأننا أحيانا نجد أصوات مودرن في سنة 800، لذلك نحن جميعًا بحاجة للمذاكرة قبل البدء في أي عمل كي يكون لدينا وعي لكل شيء.

وتابع: أنا شخص مقسوم نصفين موسيقي وممثل واليوم الممثل عندما يعمل لا يجد موسيقي يعمل معه لأنهم يرفضوا العمل في المسرح بسبب الإمكانيات الضعيفة لذا لابد أن يكون هناك إعادة هيكلة في المؤسسات، فأنا بغير على المسرح جدا ويهمني أن يكون من أولويات الموسيقين.

‎مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



فاعليات المهرجان