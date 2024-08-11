شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مهران: هناك خطورة فى استخدام موسيقى البوب مع الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق مهران، خلال ندوة الموسيقى والغناء التي أقامها المهرجان القومي للمسرح المصري، بدورته السابعة عشر: هناك عدة خطوات لعمل موسيقى عرض مسرحي ففي البداية نقوم بقراءة النص، ثم نرى وجهة نظر المخرج كي نتلاءم مع باقي عناصر العرض، والحقيقة أن الفن الجيد مكلف جدًا، فمثلاً لا يصح في السينما أن نقوم بعمل موسيقي الفيلم قبل عرضه بـ48 ساعة وهذا قد حدث بالفعل، فالفن الجيد حقيقي مكلف ولابد أن تساعد الدولة فالتكنولوچيا الموجودة في مسارحنا تحتاج لرعاية كبيرة ولا يصح أن نهمل عنصر من عناصر العرض.

وأكد دكتور طارق مهران: لدينا مسئولية بوجود موسيقى البوب مع موسيقات أخرى، لأن دخولها على الموسيقي العربية خطر جدًا، فهناك خطورة حقيقية في استخدامها في الموسيقي العربية.

‎مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.