شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادى نقابة المهن التمثيلية يحتفى بأشرف زكى لتكريمه بمهرجان جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفى مجلس إدارة نادي نقابة المهن التمثيلية بالدكتور أشرف زكى نقيب فناني مصر، غدًا الإثنين، بمناسبة تكريمه في مهرجان جرش الدولى بالأردن.

كما يكرم أبطال العرض المسرحي فريدة لتمثيلهم المشرف لمصر في مهرجان الزرقا الدولي ومهرجان جرش الدولي وحصول بطلة العرض الفنانة القديرة عايدة فهمي على جائزة أحسن ممثلة ومخرج العرض الفنان أكرم مصطفى الذي حصل على جائزة الإخراج الأولى والمهندس عمرو عبد الله الحائز على جائزة أفضل سينوغرافيا كما يتم تكريم مدير عام فرقة الطليعة الفنان والمخرج عادل حسان لإنتاجه المتميز للعروض المشرفة ومنها مونودراما فريدة حاصدة الجوائز.

حصل الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فى مصر، على درع تكريم فى الأردن بحضور وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار ورئيس المهرجان أيمن السماوى، وذلك تكريما لجهود أشرف فى إثراء الحركة المسرحية العربية بمهرجان المونودراما المسرحى فى دورته الثانية.

وكان أشاد المدير التنفيذى لمهرجان "جرش" بالأردن أيمن سماوى، بالعلاقات المصرية الأردنية، مؤكدًا أنها علاقات تاريخية ومتجذرة ودائمًا فى تطور لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أنه فى إطار قوة هذه العلاقات والحرص الدائم من الأردن على تقويتها وتعزيزها تم اختيار مصر لتكون ضيف شرف الدورة القادمة للمهرجان فى دورته الـ37، موضحًا أن هذه أول مرة فى تاريخ دورات المهرجان تكون دولة ضيف شرف.

وقال سماوى إن قوة هذه العلاقات وتاريخها الطويل انعكس على التعاون والتنسيق بين البلدين فى كل المجالات بتوجيهات من قيادتى البلدين العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره لاستضافة مصر كضيف شرف للمهرجان في تلك الدورة؛ لما تحمله مصر من قيمة ثقافية وفنية كبيرة محل فخر واعتزاز للأردن وشعبه، مشيرًا إلى أن الشعب الأردني يعشق مصر ونيلها وفنها، والحديث عن الموروث الثقافي المصري يحتاج الكثير ولن يوفيه.