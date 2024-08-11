شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس والمخرجة شيرين عادل يستكملان تصوير مسلسل تيتا زوزو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت المخرجة شيرين عادل تصوير مسسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس اليوم الأحد، حيث استكملت شيرين عادل وإسعاد يونس التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدخل شيرين عادل غرف المونتاج والمكساج والتلوين مباشرة تمهيدًا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة بموسم الأوف سيزون، حيث قامت المخرجة بمونتاج عدد كبير من المشاهد بالتزامن مع التصوير.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى ، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وعرض مؤخرًا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.



إسعاد يونس والمخرجة شيرين عادل