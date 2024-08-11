شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "الخطة المثالية" على مسرح النهار.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

يعرض على خشبة مسرح النهار ابتداءً من يوم 15 أغسطس، العرض المسرحى الخطة المثالية في التاسعة مساءً، ويستمر يومين.

العرض من بطولة كل من باسم داود، مصطفى الشخيبي، چاسمين خالد، دنيا المنياوي، ريم السحرتي، يوسف مراد، سعد سمير، تصميم بوستر: باسم وديع ديكور: أحمد السيد سيكا، إضاءة: أحمد صبحي استعراضات: آيات صابر إشعار وألحان: أدهم فيتو تنفيذ موسيقي: عبدالله ضاوي تأليف: محمد السوري إخراج: باسم داوود، وإنتاج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى.