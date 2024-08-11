ديانا حداد تكشف سرّ تواجد ابنتيها في حفلها بالعلمين

أحيت النجمة اللبنانية ديانا حداد حفلاً كبيراً ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام حالياً بمدينة العلمين الجديدة والمقرر له حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي.

وقدمت ديانا خلال الحفل عدداً من أغنياتها الشهيرة التي تغنت بها طوال مشوارها الغنائي كما قدمت أغنيتها الجديدة "الناس الحلوة"، والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، وتخطت المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتحدث عنها رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث تميزت بكلماتها المناسبة لأجواء الصيف وألحانها المميزة التي تعكس أسلوب ديانا الفريد.

وظهرت ابنتا ديانا في الحفل حيث حرصتا على الهتاف لوالدتهما والتفاعل بالرقص مع أغنياتها، وكشفت ديانا عن سبب تواجدهما خلال حفلها مؤكدة أن ابنتيها صوفي وميرا تتواجدان كل عام بالساحل الشمالي وأبدت إعجابها بمدينة العلمين وأشادت بجمالها، موجهة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم المبهر للمهرجان.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني ديانا وفاجأت الفنانة فيفي عبده الجمهور بالتوجه إلى المسرح لتحتضن الفنانة اللبنانية وتحييها وتحيي جمهورها بكلماتها الشهيرة.

وكان الإعلامي شريف مدكور قد روّج للحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص على دعوة خمس أسر للحفل.

وكتب شريف مدكور: "مين في الساحل وحابب يحضر الحفلة يوم السبت في العلمين الجديدة عاوز أعزم ٥ أسر يحضروا الحفل اللي حابب يبعتلي علي الخاص الاسم ورقم التليفون.

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