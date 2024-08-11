كريم عبد العزيز يكشف عن طقوسة قبل الصعود على المسرح

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفاً على الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، وذلك على هامش عرض مسرحية السندباد في مهرجان العلمين والتي انتهت أيام عرضها مساء أمس، وتحدث كريم خلال اللقاء عن والدته ومشواره الفني، بالإضافة إلى الطقوس التي يمارسها قبل صعوده على المسرح.

نشأته الفنية

تحدث كريم عبد العزيز في البداية عن سر قبول الجمهور له وتمتعه بقدر كبير من محبتهم، وقال إن السر في ذلك من وجهه نظره يتلخص في والدته، فقال عنها: "سبب نجاحي وقبولي عند الجمهور بشوف إنه يرجع لأني كنت مراعي أمي ودي دعواتها لي الله يرحمها".

وتحدث كريم عبد العزيز عن حبه للفن، وأكد أنه درس إخراج وعزز ذلك حبه للفن، بالإضافة إلى أنه تربي في بيت والده المخرج محمد عبد العزيز، وساعدت هذه العوامل في أن يدرك قيمة الفن وأهميته، وتأكد أن الفن له دور ورسالة.

عودة كريم عبد العزيز للمسرح

أما عن عودته للمسرح بعد غياب بمسرحية "السندباد"، كشف كريم عبد العزيز عن طقوسه قبل ظهوره على خشبة المسرح، قائلاً: "المسرح أبو الفنون وله طبيعة خاصة مختلفة عن السينما والدراما، أنك بتكون في مواجهة مباشرة مع الجمهور، فلو بتعرض المسرحية 100 يوم، الخوف بيفضل هو هو لمدة 100 يوم".

وكشف كريم أن لديه طقوساً خاصة قبل الصعود على المسرح، عبارة عن قراءة آيات من القرآن ويقول: "فوضت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد"، بالإضافة إلى ترديد ورد حفظه من الفنان الراحل علاء ولي الدين.

قصة وصناع مسرحية سندباد

تدور أحداث مسرحية "سندباد" في إطار خيالي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد؛ فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة المسرحية: الفنانة نيللي كريم، الفنان بيومي فؤاد، الفنان مصطفى خاطر، والفنانة شيماء سيف. والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

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