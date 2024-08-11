عماد زيادة بصحبة عمرو دياب بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشر الفنان عماد زيادة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعة بالفنان عمرو دياب، خلال قضائهما عطلتهما الصيفية بالساحل الشمالي

وعلق زيادة على الصورة قائلا: "صديقي وحبيبي النجم عمرو دياب"، كما نشر الفنان عماد زيادة صورة أخرى من نفس اللقاء تجمعه بالهضبة والكابتن حسام غالي ومحمد زيدان ورجل الأعمال محمد زكي، معلقا عليها: "الهضبة والحبايب"

جدير بالذكر أنه الهضبة عمرو دياب أحيا يوم الجمعة الماضي، حفلا غنائياً ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وعلى مدار نحو ساعتين قدّم عمرو دياب مجموعة كبيرة من أغانيه منها "يا أنا يا لأ، إنت الحظ، قمرين، اللوك الجديد" وغيرها.