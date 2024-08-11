هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور: "باربي العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها، صور من أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية بـ إسبانيا.

ونشرت هنا الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان باللون الأحمر.

وانهالت عليها تعليقات من متابعيها، وجاءت كالتالي: "كأنك وردة، إيه القمر ده، أجمل بنت في العالم، هنون القمر، باربي العرب".

وتشارك هنا الزاهد في فيلمين هما "إن غاب القط" و "ري ستارت"، بالإضافة إلى مسلسل "الزواج سم قاتل".

ويجمعها فيلم "إن غاب القط" للمرة الأولى بالنجم آسر ياسين، بينما تخوض بطولة فيلم "ري ستارت" أمام النجم تامر حسني.

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