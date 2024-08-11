"جوزائيين وصعايدة".. محمد رمضان يكشف سر صداقته بـ نجيب ساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان عن سر صداقته برجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك خلال إحياء أحدى حفلاته.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من إحدى حفلاته بحضور ساويرس عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "سر صداقتنا أنا والمهندس نجيب ساويرس هو إننا اتنين مصريين واتنين جوزائيين واتنين صعايدة.. وافتخر به هو وكل مصري ناجح".

وقال رمضان في الفيديو الذي نشره: "أنا بتشرف بصداقة المهندس نجيب ساويرس.. دم واحد ووطن واحد، ورب واحد".

ويحيي الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا في لبنان يوم السبت 17 أغسطس الجاري لأول مرة، وعلى الرغم من اعتذار العديد من نجوم الغناء من إحياء أي حفلات غنائية في لبنان خلال الفترة الحالية نظرًا لتوتر الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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