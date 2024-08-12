شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يتلقى عزاء والده وأمير كرارة يسانده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عزاء صلاح حسني نجم الأهلي الأسبق، ووالد النجم أحمد صلاح حسني بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحرص زوج ابنة الراحل النجم أمير كرارة على تلقي العزاء أيضا.



كرارة



عزاء والد احمد صلاح حسنى

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على حضور جنازة الراحل صلاح حسني نجم الأهلى الأسبق، ووالد الفنان أحمد صلاح حسني، الذى شيعت أمس السبت من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور كل من: شريف إكرامى وأحمد فتحى نجمى بيراميدز، وسمير عدلى المدير الإدارى لفريق الأهلى، ومحمود الخواجة نجم الزمالك السابق، ومختار مختار وفتحى مبروك نجمى الأهلى السابقبن، فضلاً عن الفنان أمير كرارة زوج ابنه الراحل صلاح حسنى، والفنانة هنادى مهنا، والمنتج محمد عبد المعطى.

بدأ صلاح حسنى مسيرته مع كرة القدم بمدرسة النقراشي، والتحق بناشئي الأهلي في سن 14 سنة ولعب مع الفريق الأول حتى سن 24 سنة، ثم اعتزل الكرة بعد إصابته بوتر إكيلس.

تولى منصب مدير الكرة بالأهلي وبعدها أصبح مديرًا تنفيذيًا لاتحاد الكرة، وابتعد عن كرة القدم في 2010 بعد تقديم استقالته.



أحمد صلاح حسني يتلقى واجب العزاء في والده



أمير كرارة



إيمان العاصي تقدم واجب العزاء



جانب من العزاء



دياب يقدم واجب العزاء



كابتن شبكايلا



محمد حماقي يقدم واجب العزاء



محمد حماقي



هنادي مهنا