شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى وزيدان وحسام غالى ونجوم الفن فى عزاء والد أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من نجوم الفن والكرة على حضور عزاء صلاح حسني نجم الأهلى الأسبق، ووالد النجم أحمد صلاح حسني بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، منهم المنتج تامر مرسى وزوجته نسرين إمام، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محمد زيدان، حسام غالي، الفنانة مها نصار، هشام ماجد، محمد مهران، مجدي عبد الغني، محمود طاهر رئيس النادي الهلي السابق، احمد ناجي مدرب حراس الأهلي، الفنان فكري صادق.



تامرمرسى



تامرمرسي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على حضور جنازة الراحل صلاح حسني نجم الأهلى الأسبق، ووالد الفنان أحمد صلاح حسني، السبت، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور كل من: شريف اكرامى وأحمد فتحى نجمى بيراميدز، وسمير عدلى المدير الإدارى لفريق الأهلى، ومحمود الخواجة نجم الزمالك السابق، ومختار مختار وفتحى مبروك نجمى الأهلى السابقين، فضلاً عن الفنان أمير كرارة زوج ابنه الراحل صلاح حسنى، والفنانة هنادى مهنا، والمنتج محمد عبد المعطى.

بدأ صلاح حسنى مسيرته مع كرة القدم بمدرسة النقراشي، والتحق بناشئي الأهلي في سن 14 سنة ولعب مع الفريق الأول حتى سن 24 سنة، ثم اعتزل الكرة بعد إصابته بوتر إكيلس.

تولى منصب مدير الكرة بالأهلي وبعدها أصبح مديرًا تنفيذيًا لاتحاد الكرة، وابتعد عن كرة القدم في 2010 بعد تقديم استقالته.