شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد إسماعيل: عمل المرأة فى المسرح بالقرى كان من الكبائر والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج أحمد إسماعيل خلال ندوة المرأة الريفية مبدعة ومتألقة خلال فعاليات الدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح: تجربتي بدأت في فرقة هواة وأنا في المرحلة الإعدادية، وقريتنا في محافظة المنوفية كانت قرية أم تتبعها عدة قرى صغيرة، وفي المرحلة الثانوية أتيت للقاهرة والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفي الصيف أعدت تكوين الفرقة واقترحت عليهم عمل مسرحية، وصلنا لحل وسط أن نقدم عرضين لكتاب معروفين، وهناك العديد من التفاصيل ولكن بما أن الندوة عنوانها المرأة سواء في الصغر أو الكبر، فكانت في فترة الهواة كانت فترة لا يوجد فيها امرأة في المسرح في القرى وكانت تعتبر شيئا من الكبائر فكرة عمل المرأة في المسرح، وكان بعض الرجال يقومون بالأدوار النسائية.

فيما قال الكاتب عماد مطاوع خلال الندوة التي أدراها بحضور كل من المخرج أحمد إسماعيل، والمخرج جمال قاسم: اليوم أنا بين تجربتين مسرحيتين ثريتين هما المخرج أحمد إسماعيل، والمخرج المسرحي والسينمائي جمال قاسم، فقاسم تخرج في كلية التجارة ثم درس المسرح وتخرج في معهد السينما عام 85، ثم سافر للسعودية وقدم مجموعة من المسرحيات وحصل على مجموعة كبيرة من الجوائز، وله فيلم روائي طويل وهو جاي في السريع، بالإضافة إلى عدد من الأفلام القصيرة، أما المخرج أحمد إسماعيل ولد بالمنوفية وهذا الميلاد أثر كثيراً في تكوينه، وظهر هذا التأثير في تجربته الفنية التي اتضح من خلالها أثر البيئة التي أنشأ فيها، واشترك وهو طالب بالإعدادية في فرقة مسرحية للهواة في بلدته، وتخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكوّن فرقة مسرحية ثم سافر لفرنسا للدراسة، وبعد عودته بنى مسرحا في قريته، وهو مخرج قدير في المسرح القومي، وأخرج الكثير من العروض المسرحية المميزة على مدار تاريخه الثري الذي امتد نحو خمسين عام.

وأكمل المخرج أحمد إسماعيل، في عام 72 استأنفت النشاط في القرية بفرقة جديدة وكانت في تلك الفترة أنضمت فتايات من المرحلة الإعدادية وكانت شقيقتي هي من قادت فكرة انضمام فتيات للفرقة، وهذه كانت النبتة الأولى حيث استمروا معنا حتى بعدما كبروا، وبدأ البنات ينضممن للفرقة بسبب الثقة، وبعد بناء المسرح اشترطنا على الحضور أن يكون الرجل الذي سيحضر العرض بصحبة امرأة أيا كان صلتها زوجته أو أخته أو أمه، وقدمنا بعدها عرضا للأطفال "أول كلامي سلام" وظللنا نعرضه ما يقرب من 12 عاما، وهو كان إعداد من أعمال فؤاد حداد، وقُدم العرض في العديد من المحافظات وعرضنا على مسرح الهناجر بدعوة من الدكتورة هدى وصفي.



‎مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب"، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.