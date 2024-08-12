شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة وعمرو الفقى يلتقطان صورا تذكارية مع منفذى عرض الليلة الكبيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عرض أوبريت الليلة الكبيرة الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على المسرح الروماني، وبحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبعد انتهاء العرض قام الوزير وعمرو الفقي بالصعود إلى المسرح ومصافحة منفذين العرض والتقاط صور تذكارية معهم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد دشنت شاطئ خاص للطلاب ومجهز خصيصا لذوي الهمم، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مهرجان العلمين ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

وزير الثقافة وعمرو الفقي يلتقطان صور تذكارية مع منفذين عرض الليلة الكبيرة



وزير الثقافة وعمرو الفقي



صور تذكارية مع منفذين عرض الليلة الكبيرة