شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى وياسر جلال وأشرف زكى وهيثم شاكر ونجوم الكرة فى عزاء والد أحمد صلاح حسنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والكرة على حضور عزاء صلاح حسني نجم الأهلى الأسبق، ووالد النجم أحمد صلاح حسني بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، منهم حماقي، ياسر جلال، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محسن منصور، إيهاب فهمي، أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، أحمد فهمي، أحمد الشامي، محمد جمعة، دياب، عماد صفوت، هيثم شاكر.

كما حضر كل من: حجاج عبد العظيم، محسن منصور، اللاعب محمد شوقي، وليد سليمان، شيكابالا، محمد ثروت، طاهر أبو زيد، إسلام الشاطر.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور، منهم: المنتج تامر مرسي وزوجته نسرين امام، هشام ماجد، فكري صادق، محمد مهران، مها نصار، ايمان العاصي، منة فضالي، حسام فارس.

كما حضر عدد كبير من نجوم الكرة، منهم: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محمد زيدان، حسام غالي، مجدي عبد الغني، محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، أحمد ناجي مدرب حراس الأهلي، سيد عبد الحفيظ، إكرامي.

بدأ صلاح حسنى مسيرته مع كرة القدم بمدرسة النقراشي، والتحق بناشئي الأهلي في سن 14 سنة ولعب مع الفريق الأول حتى سن 24 سنة، ثم اعتزل الكرة بعد إصابته بوتر إكيلس.

تولى منصب مدير الكرة بـ الأهلي وبعدها أصبح مديرًا تنفيذيًا لاتحاد الكرة، وابتعد عن كرة القدم في 2010 بعد تقديم استقالته.

محمد حماقي في عزاء والد الفنان أحمد صلاح حسني



ياسر جلال في عزاء والد الفنان أحمد صلاح حسني



أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا في عزاء والد الفنان أحمد صلاح حسني



أحمد صلاح حسني يتلقى واجب العزاء في والده



أمير كرارة



إيمان العاصي تقدم واجب العزاء



جانب من العزاء



دياب يقدم واجب العزاء



كابتن شبكايلا



محمد حماقي يقدم واجب العزاء



محمد حماقي



هنادي مهنا