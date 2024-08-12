شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس ساخرة من Deadpool & Wolverine.. رينولدز يساعد جاكمان على القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي ريان رينولدز، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو ساخر من كواليس تصوير فيلمه الأخير Deadpool & Wolverine الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم وحقق إيرادات ضخمة لعالم مارفل السينمائي، حيث نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ليظهر من خلاله هيو جاكمان وهو يحاول قراءة نص المشهد من خلال يافطة معلقة على رقبة رينولدز.

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية عن تصدر فيلم الحركة والفنتازيا الجديد "Deadpool & Wolverine" شباك التذاكر داخل كوريا الجنوبية في عطلة نهاية الأسبوع، مع منافسة قوية لفيلم الانيميشن "Despicable Me 4".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن شاشات العرض داخل كوريا الجنوبية تشهد صدمة للجماهير لعرض فيلمين من سلسلة أفلام هوليوود في تنافس بينهما وهو ما كان يهدف له صناع السينما لإعادة الجمهور من جديد لصالات العرض حيث ان السوق الكوري من أكبر الأسواق السينمائية في العالم بعد الأمريكي والصيني.